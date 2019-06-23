وصول ناقلة نفط ذكية عملاقة إلى شمال شرقى الصين

تم تسليم أول ناقلة نفط ذكية عملاقة في العالم بسعة شحن تبلغ 308 آلاف طن، إلى زبونها في مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، أمس السبت.



وتتمتع الناقلة التي أطلق عليها اسم "نيو جورني"، بوظائف تشمل ملاحة القبطان الآلي المساعدة، والإدارة الذكية للشحنات السائلة، والإدارة الرشيدة للطاقة المتكاملة، وتشغيل المعدات وصيانتها، والاتصال بين الناقلة والشاطئ.



وقد اجتازت الناقلة الاختبارات البحرية بعد قضاء 45 يومًا في تركيب المعدات والأنظمة الذكية واختبارها.



وتعد "نيو جورني" ناقلة النفط الخام الذكية العملاقة الـ97 التي تسلمها شركة داليان لصناعة بناء السفن التابعة للشركة الصينية لصناعة بناء السفن.