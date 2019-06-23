القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 02:58 ص

بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية

بنما تهزم جيانا 4-2
بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية
وكالات
dostor.org/2682587

اقتربت بنما خطوة أخرى من التأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية لكرة القدم الليلة الماضية، بعد فوزها "4-2" على جيانا في أوهايو في المجموعة الرابعة.

وسيتأهل المنتخب البنمي إلى دور الثمانية إذا تجنبت الولايات المتحدة الهزيمة أمام ترينيداد وتوباجو في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وافتتح أبدييل أرويو التسجيل لبنما في الدقيقة 16 بعد تفوقه على مدافع وحارس جيانا ليستقبل كرة طويلة ويسدد في الشباك الخالية.

وتعادلت جيانا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء عن طريق نيل دانز لكن هدفًا عكسيًا سجله المدافع تيرينس فانكوتن بالخطأ في مرماه بعد سبع دقائق أخرى أعاد بنما للمقدمة "2-1".

وهز إيريك ديفيز الشباك من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ليجعل النتيجة "3-1" لصالح بنما، وأضاع ديفيز محاولته الأولى علامة الجزاء لكن الحكم أمر بإعادتها؛ بسبب تحرك الحارس من على خط المرمى.

وتقدمت بنما "4-1" بعد هدف جابرييل توريس في الدقيقة 86 قبل أن يقلص دانز الفارق بهدف آخر من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتلتقي بنما بعد ذلك مع الولايات المتحدة في كانساس سيتي بينما تلعب جيانا ضد ترينيداد وتوباجو.

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