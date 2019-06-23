الجيش اليمنى يعلن إلحاق خسائر بـ"الحوثين" بهجوم شمال الضالع

شن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس السبت، عملية وصفها بالنوعية ضد "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش عن قائد عمليات اللواء "الثاني عشر عمالقة"، صبري الحوشبي، إن "القوات نفذت عملية نوعية خاطفة على مواقع للحوثيين في وينان شمال غربي مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع، بعد محاولتهم مهاجمة مواقع للعمالقة".



وأضاف أن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، الذين لم يتمكنوا من سحب جثث قتلاهم".



وأعلن الجيش اليمني، مساء السبت، السيطرة على موقعي الدوير والقصبة الاستراتيجيين في جبهة مريس شمال الضالع، إثر عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أوقعت قتلى وجرحى من "الحوثين" بينهم قائد ميداني.