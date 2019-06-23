القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 03:20 ص

برشلونة يؤجل صفقة جريزمان

برشلونة يؤجل صفقة
وكالات
dostor.org/2682583

كشف تقرير صحفي كتالوني، أمس السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة لانتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لن يتعاقد مع جريزمان يوم 1 يوليو، بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الصفقة ستتأجل لأيام وربما لأسابيع، كما أن إدارة برشلونة تسعى لدفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن العلاقة بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو جيدة، وهو ما سيسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بشأن تقسيط الـ120 مليون يورو.

يذكر أن أتلتيكو يحتاج لأموال صفقة جريزمان، من أجل إتمام التعاقد مع الشاب البرتغالي جواو فيليكس الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا 120 مليون يورو أيضًا.

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