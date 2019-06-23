رونالدو: أحب مواجهة المنافسين الأقوياء.. وصافرات الاستهجان

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ونجم فريق يوفنتوس، عن أهمية صافرات الاستهجان التي يتعرض لها خلال بعض المباريات.



وقال "رونالدو" في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "احتاج لأن أكون في أفضل حال سواء داخل أو خارج الملعب، ونحن نشعر بالراحة فقط عندما نقاتل أمام الفرق الأفضل".



وأضاف: "أحب مواجهة منافسين أقوياء، لأنهم يدفعونني لبذل قصارى جهدي، جماهيرهم يمكن أن تطلق صافرات الاستهجان ضدي، لكنني استخدم تلك الصافرات من أجل التحسن، وألا يوقفني أي شيء".



وتوج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي في موسمه الأول بيوفنتوس، عقب انتقاله للفريق قادمًا من ريال مدريد، في صيف 2018، بينما فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ربع النهائي.