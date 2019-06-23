كولومبيا تجهز مفاجأة صادمة للأرجنتين

كشف تقرير صحفي أرجنتيني، أمس السبت، أن منتخب كولومبيا يجهز مفاجأة غير سارة للأرجنتين في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا.



ووفقًا لشبكة "tyc sports" الأرجنتينية، فإن كارلوس كيروش، المدير الفني لكولومبيا، ينوي لعب مباراة باراجواي، اليوم الأحد، بالبدلاء.



وجاء قرار كيروش، بعد أن ضمن فريقه التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، متصدرًا للمجموعة الثانية.



ويحتاج منتخب الأرجنتين إلى أن تفوز كولومبيا أو تتعادل مع بارجواي في الجولة الثالثة، من أجل ضمان تأهل التانجو إلى الدور الثاني دون انتظار نتائج الفرق في المجموعات الأخرى ( وذلك في حالة فوز زملاء ليونيل ميسي على قطر).



ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع قطر صاحبة المركز الثالث.