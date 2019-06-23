ميك جاجر يتعافى ويعود إلى المسرح

عاد مايك جاجر، المغني الرئيسي لفرقة ذا رولينج ستونز، إلى خشبة المسرح في أول حفل موسيقي بعد تعافيه من جراحة في القلب، وذلك مع انطلاق جولة مؤجلة لفرقة الروك الشهيرة في أمريكا الشمالية.



وافتتحت الفرقة البريطانية المخضرمة جولتها التي تحمل اسم (نو فيلتر) في استاد سولديار فيلد بمدينة شيكاجو الأمريكية الذي يضم 61500 مقعد بعدما تأجلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاجر العلاج الطبي.



وبدأت الفرقة الحفل الذي كانت تذاكره مباعة بالكامل بأغنيتها الناجحة (ستريت فايتنج مان)، فيما تحرك جاجر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد.



وخضع جاجر (75 عاما) لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل وفي مايو، طمأن معجبيه على أنه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.



وقال كيث ريتشاردز، عازف الجيتار في الفرقة، في مقابلة مع صحيفة "تورنتو صن"، قبيل الحفل الموسيقي في شيكاجو "إنه (جاجر) اجتازها بيسر شديد وهو في حالة جيدة للغاية. وكما أقول لا يبدو أن هناك مشكلة على الإطلاق".



وتتكون فرقة (ذا رولينج ستونز) من جاجر وريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس وتأسست في الستينيات مما يجعل هذا الرباعي، وجميعهم في العقد الثامن من العمر، ضمن أكثر فناني الروك نجاحا واستمرارية على الإطلاق. وقامت الفرقة بأكثر من 40 جولة.