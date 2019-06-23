هاتف سامسونج القابل للطى ينهض من عثرات التصنيع

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها أصلحت كافة عيوب هاتفها الثوري جالاكسي فولد القابل للطي، بعد أن سحبت في أبريل الماضي جميع عينات الجهاز التي وزعتها على مراجعين لتجربتها، بسبب مشكلات كبيرة في التصنيع.



وكانت العيوب التي تم رصدها تتضمن كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.



وقال كيم سيونج تشول، نائب رئيس شركة "سامسونج ديسبلاي"، إن الشركة تستعد لطرح جهازها المتطور، بعد إصلاح المشاكل الخاصة بالشاشة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا كوريا هيرالد".



لكن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد موعدًا معينًا لإطلاق "جلاكسي فولد" خلال الفترة القادمة.



وتسعى سامسونج من خلال طرح جهازها الذكي الجديد بسعر يبلغ نحو ألفي دولار في إلى التفوق على أبل والمنافسين الصينيين وجذب اهتمام المستهلكين بعد تراجع في المبيعات.



وكشفت سامسونج أيضًا عن العديد من الملحقات لمنافسة أبل مثل سماعات لاسلكية أطلقت عليها "جالاكسي بادز" يمكن شحنها لاسلكيًا أيضًا وهي خاصية وعدت أبل بطرحها في سماعات "إيربودز" لكنها لم تفعل بعد.