بومبيو: لم نطلب وساطة عمان من أجل إجراء مباحثات مع إيران

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الإمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب وساطة عمان من أجل إجراء مباحثات مع إيران، مشيرًا إلى أنهم سيواصلوان الضغط الاقتصادي على طهران حتى تتخلى عن سياساتها في المنطقة وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأمريكية.



وقال "بومبيو"، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة، مؤكدًا أن أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، أن هناك عقوبات جديدة، ستفرض على إيران يوم الإثنين المقبل.



وأضاف: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، لكن اتفاق أوباما مهد لذلك"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران والقوى العظمى.



وشدد الرئيس الأمريكي في تغريداته التي نشرها على حسابه في "تويتر" على أن العقوبات المفروضة على إيران "تؤتي ثمارها".



وتأتي تغريدات ترامب لك بعد ساعات من تأكيد الرئيس، على أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحا على الطاولة"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران.