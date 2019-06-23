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الأحد 23/يونيو/2019 - 12:19 ص

مصرع 11 شخصًا فى تحطم طائرة بهاواى

تحطم طائرة فى هاواى
تحطم طائرة فى هاواى
وكالات
dostor.org/2682553

لقي 11 شخصًا مصرعهم، الجمعة الماضي، جراء تحطم طائرة صغيرة في شمال أرخبيل هاواي الأمريكي، كما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة النقل في هاواي، في تغريدة على "تويتر": "إنّ السلطات أكّدت أنّ 11 شخصًا كانوا على متن الطائرة حين تحطّمت بعيد إقلاعها من مطار ديلينغهام إيرفيلد، وليس هناك أي ناج".

وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة بمقتل تسعة أشخاص في الحادث.

والطائرة المنكوبة ثنائية المحرك من نوع "كينغ إير"، وقد تحطمت بعيد إقلاعها من المطار الواقع في جزيرة أواهو، وفقًا لقناة "هاواي ناو" الإخبارية المحلية.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد من حطام الطائرة، ووفقًا للتلفزيون فإنّ هذه الطائرة كانت تستخدم في عمليات القفز بالمظلات.

وقال رئيس بلدية هونولولو كيرك كولدويل في تغريدة إنّه: "يتابع من كثب التطوّرات، وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء الضحايا".

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