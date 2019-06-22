بنك إيطاليا يطالب باحترام المستويات المستهدفة للحفاظ على ثقة المستثمرين

قال محافظ بنك إيطاليا (البنك المركزي الإيطالي) إناتسيو فيسكو في فعالية أقيمت في مدينة فينيسيا، إن إيطاليا تحتاج إلى احترام المستويات المالية المستهدفة للحفاظ على ثقة المستثمرين.



وتخوض إيطاليا والاتحاد الأوروبي مواجهة متوترة، حيث يسعى التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى تجنب اتخاذ إجراءات تأديبية، فيما يتعلق بالديون الضخمة للبلاد.



ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن فيسكو قوله إن ثقة المستثمرين في البلاد تتوقف على قدرتها على تحقيق المستويات المالية المستهدفة، بدلًا من السعي لتغيير القواعد، حسبما جاء في تقرير وكالة أنباء بلومبرج.



ودعا كونتي أمس الأول الخميس المفوضية الأوروبية إلى تجديد قواعد الميزانية والإدارة الاقتصادية، في رد مكتوب على مخاوف بروكسل.