غدا.. حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودي بمشاركة فرقة سداسي شرارة، بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يقام الحفل بمناسبة الاحتفال بعيد الموسيقى، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة، منها رقصة الإسكندرية، من قلبي، رقصة الفراشة، ليالي الإسكندرية، اضافة إلى لحن الحلوة دي لفنان الشعب سيد درويش.



يشارك في الحفل أوركسترا شباب مركز تنمية المواهب، وصوليست الفيولينة أحمد شرارة.

تجدر الاشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس عام ٢٠٠٤، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتخصصة، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات.

