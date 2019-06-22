مدرب بوروندي: خسرنا أمام نيجيريا ولكننا اكتسبنا خبرات جيدة

قال المدير الفني لمنتخب بوروندى أوليفييه نيونجيكو، اليوم السبت، إن المنتخب اكتسب خبرات جديدة رغم الخسارة أمام النسور الخضراء بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.



وقال نيونجيكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نعم خسرنا المباراة ولكننا اكتسبنا خبرات جيدة، لدينا أخطاء سنعمل على علاجها قبل الجولة الثانية.



وأضاف: "حاول اللاعبون بذل قصارى جهدهم، وعلي أن أهنئهم لأنهم قاموا بعمل رائع".



وتابع: "لاعبو الفريق جعلوني أرفع رأسي، لأن الأمر لم يكن سهلا، فنحن نواجه منتخب نيجيريا، إحدى القوى الكروية في إفريقيا، وفي الفترة القادمة سيصبح منتخب بوروندي أكثر خبرة".