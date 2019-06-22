محمد فضل: 1.5 مليار شاهدوا حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا

أكد محمد فضل أن عدد من شاهدوا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بلغ مليار ونصف المليار شخص حول العالم.



وتعهد فضل بأن يكون حفل ختام البطولة الإفريقية يوم 19 يوليو المقبل أسطوريا.



وانطلقت كأس الأمم الإفريقية في مصر أمس الجمعة وفاز الفراعنة في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف دون رد.



وقال فضل في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إنه تلقي إشادة كبيرة بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس على استاد القاهرة متعهدا بألا يقل مستوى حفل الختام عن حفل الافتتاح الذي نال إشادة واسعة.