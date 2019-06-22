سعيد علي: طريقة أجيري الجديدة أشبه بكوبر وظلمت النني وصلاح (فيديو)

قال سعيد علي، رئيس تحرير موقع "الكابتن"، إن فكر المدير الفني للمنتخب المصري خافير أجيري تغير تماما مع بداية البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه غير طريقة لعب المنتخب وتحولنا من فريق هجومي إلى فريق يريد تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء، مشيرا إلى أن طريقة لعب أجيري الآن أشبه بكوبر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه من الواضح أن أجيري وصله من المسئولين في اتحاد الكرة أن مصر تريد تحقيق اللقب القاري، متابعا: "أجيري عشان يفوز بالبطولة محتاج يدافع كويس ويلعب على الهجمة المرتدة لتفادي أي خسارة".

وأكد "سعيد"، أن طريقة لعب كوبر في المباراة الافتتاحية ظلمت محمد النني ومروان محسن، وأجهدت محمد صلاح، لأنه اضطر للنزول لمنتصف الملعب لاستلام الكرة.

ولفت إلى أن محمد صلاح كان نشيط جدا في الشوط الأول، وهددنا مرمى زيمبابوي 4 مرات، وأضعنا فرص محققة للفوز.