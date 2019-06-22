أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا ضد إيران ردا على إسقاط الطائرة

شنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، هجوما إلكترونيا ضخما بموافقة الرئيس دونالد ترامب على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ الخميس الماضي.



وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت، أن البنتاجون نفذ الهجوم الإلكتروني ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية من دون طيار.



وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية تتخطى قيمتها 150 مليون دولار بعد اختراقها مجالها الجوي لأجل التجسس، وكشفت إيران أنها تراجعت عن اسقاط طائرة أخرى على متنها عشرات الأمريكيين العسكريين.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، فرض عقوبات إضافية على إيران بعد غد الإثنين.



وقال ترامب إنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، في ظل خطة سلفه السابق باراك أوباما، مؤكدا أنهم كانوا في طريقهم إلى امتلاك السلاح النووي في سنوات قليلة.