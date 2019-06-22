فنزويلا تسقط بوليفيا بالثلاثة وتتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا

سجل المهاجم داروين ماتشيز هدفين ليقود فريقه إلى التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بتغلبه على نظيره البوليفي 3 1 اليوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.



ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين خلف البرازيل ونقطة واحدة أمام بيرو فيما ظل المنتخب البوليفي في المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وسجل ماتشيز هدفين لفنزويلا في الدقيقتين الثانية و55 وأضاف جوزيف مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتكون هذه الثلاثية أول أهداف الفريق في النسخة الحالية من كوبا أمريكا بعدما تعادل الفريق سلبيا مع نظيريه البيروفي والبرازيلي في المباراتين السابقتين.



وأحرز ليونيل جاستينيانو هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب البوليفي في الدقيقة 82 ليكون أول الأهداف التي تهتز بها شباك فنزويلا في هذه البطولة.