جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطالبان.. السبت المقبل

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أن جولة مفاوضات جديدة سيعقدها الوفد الأمريكي مع حركة "طالبان" في 29 يونيو الجاري.



وكتب زاد على صفحته في "تويتر": "سنبدأ جولة المحادثات القادمة في 29 يونيو. بناء على زياراتي الأخيرة إلى أفغانستان وقطر، أعتقد أن جميع الأطراف تريد تقدمًا سريعًا في العملية (السلام)".



وفي وقت سابق، صرح مصدر مقرب من "طالبان" لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الجولة السابعة من المحادثات بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص زلماي خليل زاد ووفد من طالبان قد تبدأ في قطر الأسبوع المقبل.



وقد انتهت في أوائل شهر مايو، الجولة الأخيرة من المفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وحركة "طالبان" مرة أخرى دون أي اتفاق محدد.



وناقش الطرفان الاتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمان منع التنظيمات الإرهابية من استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة.