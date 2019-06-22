تفريغ كاميرات محيط العثور على جثة "سيدة الحقيبة" بحدائق الزيتون

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل حقيبة وملقاة بكوم قمامة بمنطقة الزيتون.



وقام رجال مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث مكبر للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة تمهيدا لتفريغها، بالإضافة لسؤال شهود العيان حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة حدائق الزيتون بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.