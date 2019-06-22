رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطوري لبطولة "أمم إفريقيا"

20 دقيقة أو أكثر قليلًا، كانت كافية ليقف العالم مذهولًا ومقدرًا للحضارة المصرية والثقافة الإفريقية، وفي الوقت نفسه يقف احتراما للشعب المصري وقيادته، وما أظهروه من نجاح مبهر في الوفاء بالوعود في زمن قياسي.



هذا ما حدث في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي افتتحت أمس وشهدت بدايتها كلمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعقبها حفل الافتتاح المبهج وسط حضور أكثر من 70 ألف متفرج في مدرجات ستاد القاهرة الدولي شاركوا بالحفل بالأضواء الملونة، والألعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة.



وهذا ما ساد وسائل التواصل الاجتماعي عبر أنحاء العالم أمس واليوم مع الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وهذا ما عبر عنه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي حضر الحفل بدعوة من الاتحاد الإفريقي (الكاف) حيث عبر عن سعادته بوجوده في القاهرة وقال: دائما ما أشعر بالسعادة عندما أكون في إفريقيا حيث أجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنني أرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.



وأضاف إنفانتينو قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذي يمتلك سحرا خاصا، فقد نجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهرا لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز".



واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته بتوجيه تحيه خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير".



وكان جياني إنفانتينو تواجد في استاد القاهرة أمس خلال حفل افتتاح البطولة، وغادر اليوم بعدما تلقى دعوة من مسئولي الكاف لحضور المباراة النهائية على استاد القاهرة والتي ستقام يوم 19 يوليو المقبل.



وخطف حفل افتتاح الكان 2019 أنظار العالم أجمع بما تضمنه من حفل ضخم استعرض تاريخ مصر الفرعوني بوجود الأهرامات الثلاثة في أرضية الملعب، بجانب تماثيل فرعونية زينت محيط الملعب بجانب عروض فنية واستعراضية مبهرة تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية، حيث انهالت الإشادة على الحفل المميز والذي تم تقديمه بأفضل وأحدث الطرق العالمية في انطلاق العرس الإفريقي.



ومع ظهور تميمة البطولة "توت" وهو يحمل الكأس، قام المطربون المشهورون في القارة حكيم (مصر)، فيمي كوتي (نيجيريا) ودوبيه جناهوريه (كوت ديفوار) بغناء أغنية البطولة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بينما ظهرت على هرم عملاق توسط أرض الملعب أعلام وشعارات المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة والمقسمة على مدن القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية والسويس.