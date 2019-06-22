"الجماعة تقدس قادتها".. كيف رفع الإخون محمد مرسي إلى منزلة الأنبياء ؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حالة الانهيار الكبير التي أصابت عناصر جماعة الإخوان وداعميهم، بعد وفاة محمد مرسي العياط، حتى وصولا إلى درجة تقديس مرسي وجعله "بهية مقدسة".

وأشار في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن المذيع الإخواني محمد ناصر خرج بعد وفاة مرسي ليقول "من كان يعبد محمد مرسي فإن مرسي قد مات"، مشيرا إلى أن هذه المقولة قيلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يجعلونه في مكان النبوة.

وتابع أن الناشطة المدعوة بتوكل كرمان وهي "وجه البومة" في بلاد العرب، نشرت ثلاث تغريدات ترفع بهما مرسي إلى مكان الأنبياء وقالت في إحداهن "صلوا عليه وسلموا تسليما".