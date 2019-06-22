ميلشيا الحوثي يلغون تراخيص 53 محطة مشتقات نفطية

ألغت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، تراخيص 53 محطة مشتقات نفطية بحجة بيعها مواد بترولية "مجهولة المصدر"، وأحالت مالكيها إلى نيابة الأموال العامة.



وبحسب صحيفة المشهد اليمنية، أقرت لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، في اجتماع عقد اليوم، سحب تراخيص 53 محطة مخالفة بعدد من المحافظات نتيجة قيامها ببيع مواد بترولية مجهولة المصدر وغير مطابقة لمواصفات الشركة والتي تتسبب في خسائر في السيارات والمولدات والمركبات والمحركات والممتلكات العامة والخاصة.



كما أقرت اللجنة الحوثية المدعومة من ايران، إحالة تلك المحطات لنيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أولئك الذين يستغلون حاجة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.



واعتبرت اللجنة أن قرار الإلغاء والإحالة للنيابة جاء أيضا بعد المراجعة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الفروع المعنية تجاه المحطات المخالفة التي تزاول بيع المواد البترولية من السوق السوداء ومصادر مجهولة.



وأشارت اللجنة إلى أنه تم ضبط كميات في بعض المحطات المخالفة وتبين بعد الفحص أنها من نفس الكميات التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة ودخلت عن طريق التهريب.