"الإسكان": قطع المياه ببعض مناطق الشيخ زايد لمدة 8 ساعات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غدِ الأحد؛ نظرًا لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة.



وأوضح فهمي - في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت- أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

