الباز عن موكب "مدرس فلسفة": "ولا عمرو دياب في زمانه"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لمدرس الفلسفة سيد العراقي، وهو يدخل في موكب من السيارات وبودي جارد لإلقاء مراجعة الامتحان في الساعة السادسة صباحا، قائلا: "ولا عمرو دياب في زمانه".

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن سيد العراقي استقال من وزارة التعليم في 2015، وتفرغ للدروس الخصوصية، واستطاع حصد الملايين من خلال الدروس الخصوصية.

وتابع: "ما يحدث في مصر، وخاصة الدروس الخصوصية اسمه هزل، لأن احنا قدام وزارة تعليم موازية للدولة، وأباطرة الدروس الخصوصية يقفوا أمام تطوير منظومة التعليم في مصر".



