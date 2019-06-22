قوات الاحتلال تطلق النار تجاه 3 فلسطينيين على حدود غزة

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار، منذ قليل، تجاه الفلسطينيين على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "حدشوت 24" الإسرائيلي.



وزعم جيش الاحتلال إن إطلاق النار جاء لإبعاد ثلاثة فلسطينيين حاولوا تخريب السياج الأمني الفاصل شرق البريج على حدود القطاع.



ونظم الفلسطينيون الجمعة الماضى، تظاهرة "الأرض مش للبيع"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، الأسبوع الماضي، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وأسفرت عن التهام نحو 33 ألف دونم زراعى من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.