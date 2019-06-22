مصرع عامل أثناء تنظيف "أسانسير" داخل سنترال بالأزبكية

شهدت أحد السنترالات الحكومية بمنطقة رمسيس بالأزبكية، واقعة مأساوية عندما لقي عامل نظافة مصرعه بعد أن صدمه أسانسير أثناء تنظيفه.



تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل سنترال حكومي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وعثر على جثة عصام أ، 31 سنة، عامل نظافة بشركة خاصة متعاقدة مع السنترال مصاب بكسور في مختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات دلت أنه أثناء قيام المتوفى بتنظيف الأسانسير رقم 5 وأثناء وقوفه أعلى ترابزين السلم لتنظيف أسفل المصعد قام أحد الأشخاص باستدعاء المصعد مما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات جسيمة بالرأس والصدر وسقوطه على الأرض خارج المصعد، وتوفى متأثرا بإصاباته، وبسؤال زملائه أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير المحضر رقم 1574 لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.