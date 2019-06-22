اللجنة الأولمبية الدولية تفتتح مقرها الجديد غدا

تفتتح اللجنة الأولمبية الدولية غدا الأحد مقرها الجديد في مدينة لوزان السويسرية وذلك بالتزامن مع احتفال اللجنة بمرور 125 عاما على تأسيسها.



وتشهد مدينة لوزان غدا احتفال اللجنة بمقرها الجديد "البيت الأولمبي" الذي تكلف تشييده نحو 129 مليون يورو والذي يقع على بحيرة جنيف.



ويتزامن افتتاح المقر الجديد مع الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس اللجنة في 23 يونيو 1894.



ويتسم المقر الجديد للجنة بشكل انسيابي رائع كما تمثل واجهته الزجاجية ما تنشده اللجنة الأولمبية الدولية في الدورات الأولمبية بالمستقبل: الشفافية والمرونة والاستدامة.



ويستطيع أكثر من 500 موظف كانوا يعملون في أربعة مباني للجنة الأولمبية الدولية العمل الآن في المقر الجديد.

