القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 10:08 م

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

مفاجأة.. هل يصبح
محمود عرفات
dostor.org/2682487

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن جماعة الإخوان الإرهابية ورائه سبب رئيسي يتعلق بأردوغان نفسه.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أردوغان عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه يسعى بعد تركه لرئاسة تركيا لأن يتقلد منصب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن أردوغان وضع خطة لنفيه بأن يكون مرشدا عاما لجماعة الإخوان، وذلك إذا لم يخرج من منصبه بشكل سيئ.

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