حبس خادمة لسرقتها شقة مخدومتها بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول، وكشفت التحريات عن أن المتهمة هي هناء. م 33 سنة خادمة واعترفت بسرقتها للشقة.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من س. م تفيد بقيام خادمتها بسرقة شقتها وتمكنت من سرقة 12 ألف جنيه من داخل غرفه نومها، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتبين أن خادمتها وراء سرقة شقتها وتم ضبطها وبسؤالها اعترفت بسرقتها لشقة مخدومتها بالقاهرة الجديدة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

