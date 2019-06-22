"صفحات مارقة".. الباز يكشف خطة الإخوان لترويج الشائعات عبر السوشيال ميديا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خطة الإخوان الجديدة في استخدام السوشيال ميديا لترويج الشائعات وخداع المصريين.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الإخوان تستخدم الآن خطة جديدة لنشر الشائعات عبر صفحات السوشيال ميديا، التي وصفها بـ"الصفحات المارقة".

وذكر"الباز"، أسماء عدد من الصفحات الإخوانية، والتي يستخدمها الإخوان في نشر الشائعات، ومنها: "الموقف المصري.. أسطورة الفن الهابط.. خليكي قوية واتعلمي تبقى مفترية.. إيه اللي بيحصل ده.. حد يفهمني.. ستوديو 25.. جت في السوستة.. أم كلثوم.. مصر العربية.. التويتة الفشيخة.. الكومنت الفصيل.. صدفة.. وتبقى الذكريات.. رصيف نمرة 10.. إسكندرية أجمل بلد.. 1911.. أخبار إسكندرية".

ودعا "الباز" المواطنين بالإبلاغ عن الصفحات المحرضة ضد الدولة عبر صفحة البرنامج الرسمية "90 دقيقة مع محمد الباز".