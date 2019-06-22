مدرب نيجيريا: الفوز على بوروندى لم يكن سهلا

قال الالمانى جيرونوت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيرى إن فوز فريقه على بوروندي لم يكن سهلا واتمنى له حظا أفضل في المباريات القادمة.



وأضاف روهر - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - أنه يوجه التحية لمنتخب بوروندى ومديره الفنى أوليفييه نيونجيكو علي هذا الاداء واتمنى له حظا أفضل في اللقاءات القادمة.



وتابع: "لم يكن بوسعنا اللعب بأداء أفضل من ذلك، لم نحصل على فرص في الشوط الأول لأننا لعبنا أمام فريق منظم، كان الأداء أفضل في شوط المباراة الثانى".



وأثنى روهر على منتخب بوروندي، قائلا إنه فريق يستحق الإشادة فهو لم يخسر أى مباراة في التصفيات فضلا عن إصابة العديد من لاعبيه.



كان منتخب نيجيريا فاز على نظيره البوروندي بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم علي استاد الإسكندرية في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.