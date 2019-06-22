"موقف للتاريخ".. الخيل يسقط أردوغان أرضا أثناء محاولة امتطائه

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو يرصد سقوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أعلى ظهر أحد الخيول أثناء محاولة امتطائه.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن أردوغان يحاول دائما أن يظهر بمظهر الرئيس العصري الشاب الذي يركب الدراجات والخيول، وفي هذه المرة حاول أن يمتطي ظهر الخيل ولكن الخيل ألقى به أرضا، وعلق قائلا: "أتعلم الأول قبل ما تركب الخيل، فأردوغان يحلم دائما بأن يكون شخصا جماهيريا، وهو ليس كذالك".