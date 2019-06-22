شرطة هونغ كونغ تهدد بالتحرك ضد متظاهرين أغلقوا مقرها

أعلنت شرطة هونغ كونغ فتح تحقيق ضد متظاهرين أغلقوا مقر قيادتها للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، كاري لام، معتبرة أن عملهم "غير قانوني وغير عقلاني".



وقالت الشرطة في بيان، إنها "أبدت أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقر، لكن طريقتهم في التعبير عن مطالبهم أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة".



وأكد البيان، على أن "الشرطة ستحقق بكل حزم في هذه الأنشطة غير القانونية"، موضحة أنها لم تتمكن من الاستجابة لحوالي ستين طلب مساعدة بسبب تطويق مقرها.



وأضاف، أن 13 من أفراد الشرطة "نقلوا إلى مستشفيات للعلاج"، دون أن تكشف أسباب ذلك.



واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للشرطة في هونغ كونغ الجمعة، للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية وبإطلاق سراح زملائهم وبإجراء تحقيق في تدخل الشرطة بعنف ضد تجمعات احتجاجية.



وتشهد المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي حركة احتجاج، نزل خلالها أكثر من 3 ملايين شخص خلال شهر يونيو الجاري، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.



وأعلنت الرئيسة لام، تعليق مناقشة مشروع قانون، يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات الصينية، لكن المحتجين باتوا يطالبون باستقالتها وبسحب نص الاقتراح نهائيا.