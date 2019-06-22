القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 09:44 م

حبس 4 أشخاص بتهمة خطف مسجل خطر بسبب خلافات مالية بالشرابية

حبس 4 أشخاص بتهمة
dostor.org/2682473

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد ضبطهم عقب اختطافهم مسجل خطر مسن بسبب خلافات مالية على خلفية بيع سيارة، واحتجازه فى منزل أحدهم فى منطقة الشرابية.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بمرور إحدى السيارات "ميكروباص" بدائرة القسم يصدر من داخلها صوت صياح واستغاثة من أحد الأشخاص، وعلى الفور تم تتبع خط سير السيارة المشار إليها وأمكن تحديدها وضبط مستقليها 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه حاصل على دبلوم صنايع وعمره 59 سنة، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم قضية سرقة وسائل نقل، ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام حبس فى قضايا تبديد "مصاب بكدمات بالوجه"، وعثر بحوزتهم على 12 إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، وعقد بيع سيارة ملاكى من المجنى عليه إلى أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بسابقة شرائه سيارة من المجنى عليه، بموجب عقد البيع المضبوط مقابل مبلغ مالى قدره 73 ألف جنيه، إلا أنه اكتشف عدم سلامة أوراقها ولدى مطالبته للمجنى عليه بإعادة المبلغ واستلامه السيارة تهرب منه الأخير، فاستعان بباقى المتهمين لمساعدته فى إجبار المجنى عليه على رد المبلغ المالى المشار إليه، وأجبروه على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم.. وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة وإحداث إصابته، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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