"يديعوت": تدريبات جيش الاحتلال الأخيرة استعداد لحرب أمريكا وإيران

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن التدريبات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، هي استعدادات لاحتمالات وقوع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران.



وأعلن رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، أن التدريبات العسكرية التي جرت في غور الأردن وشمال الأراضي المحتلة، تحاكي مختلف السيناريوهات المتوقعة للحرب مع لبنان.



وأضاف: "تم اختتام التدريبات العسكرية، اليوم، وتعد هي الأكبر منذ تدريبات (أور هادجان) عام 2017، وشارك فيها مئات جنود الاحتياط، وتمرين لسلاح البحرية يحاكي القتال في الساحة الشمالية"، حسبما نشرت الصحيفة.



وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، في وقت سابق، أن أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، أعد خطة استراتيجية لمواجهة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، تبدأ في شهر يناير المقبل وتنتهي عام 2024.



وأوضحت المصادر أن الخطة، التي تحمل اسم "دفع"، تقضي بتدمير الفصائل بشكل كامل، وأن نجاح الوحدات العسكرية المختلفة لدى الجيش يكون بناء على كمية السلاح التي يتم تدميرها، وعدد القتلى والجرحى.



وأضافت أن الخطة تنص على عدم تدخل المستوى السياسي في الحرب، وأنه يجب على كل سلاح داخل الجيش أن ينجز مهمة قتل نصف العناصر الموجودة في السلاح ذاته لدى المقاومة، مشيرًا إلى أهمية دور السلاح البري في الحرب.



وجاء في خطة كوخافي أن سلاح الحرب الإلكترونية سيكون مسؤولا عن تحديد بنك الأهداف التي يتم استهدافها.