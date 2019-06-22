الأمم المتحدة: نساعد الدول لبناء القدرات في تكنولوجيا الفضاء

أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمراقبة الفضاء الخارجي (أنوسا) سيمونيتا دي بيبو، التطلع إلى مواصلة جهود مساعدة الدول في بناء القدرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء.



وقالت دي بيبو- في تصريح اليوم السبت بمناسبة انتهاء اجتماعات الدورة 62 للجنة الدولية للاستخدام السلمي للفضاء- إن عمل المكتب يركز على ضمان استدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل.



وأشارت إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية- في دورتها 62- تمثل خطوة مهمة إلى الأمام لضمان استمرار مصطلح استدامة الأنشطة الفضائية، بحيث يمكن للأجيال الحالية والمقبلة من جميع البلدان الاستمرار في التمتع بفوائد الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي واستخدامه.



وأوضحت أن قرار المضي قدمًا، والتقدم في مفهوم الاستدامة في الفضاء، ربما كان أهم إنجازات لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية خلال عقد من الزمن.