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السبت 22/يونيو/2019 - 09:39 م

"الأعلى للجامعات": بدء الدراسة 21 سبتمبر المقبل

dostor.org/2682461

أقر المجلس الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للعام الجامعي (2019-2020) على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار قدم - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت - التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الذي يضاهي تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين على تحقيق النجاح خلال فترة وجيزة؛ بما يؤكد قدرة مصر وريادتها وتقدمها، وعودة الجماهير إلى الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية بمستويات عالمية.

كما هنأ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على تعيينه رئيسا للجامعة وحضوره أولى جلسات المجلس، وأيضًا على إنشاء جامعة الأقصر بعد أن كانت فرعًا لجامعة جنوب الوادى، وبذلك تكون الجامعات الحكومية شهدت إضافة ثلاث جامعات جديدة خلال العام الجامعى الحالى وهى (مطروح-الوادى الجديد-الأقصر)، بما يتماشى مع خطة الوزارة لإتاحة فرص التعليم العالي بجميع المحافظات. كما أكد على التوجه بقيام الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية خلال الفترة القادمة.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة اهتمام الجامعات بالمساهمة الإيجابية في تطوير العشوائيات بالمحافظات، وكذلك الاهتمام بجميع أنواع الأنشطة الطلابية ومشاركة الطلاب في المعسكرات الصيفية خلال فترة الإجازة.

وأوضح الوزير أنه استعرض - أمام مجلس الوزراء فى جلسة يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو - تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشروعات القومية المختلفة التى يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى، ومنظومة التشريعات التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحديث العمل بالجامعات والمراكز البحثية.

ووجه بالاستعداد الكامل لمكتب التنسيق على المستويات كافة، مشددًا على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات التى تساعد الطلاب الراغبين فى التنسيق؛ بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات. كما وجه الوزير بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدى الإعاقة الراغبين فى التنسيق من خلال معامل الجامعات، وأماكن تخصص لهم بمكتب التنسيق.

وأحاط الوزير المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبى فى مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب والدراسات العليا، وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث ناقش الاجتماع كافة عناصر المنظومة وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة، وتناول الاجتماع مع السيد رئيس الوزراء إجراءات إنشاء كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، والتعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة فى تطوير الأداء بالمستشفيات الحكومية، وتنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة لتيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة خلال الفترة القادمة؛ لتنمية قدراتهم وخبراتهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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