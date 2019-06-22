استجابة لـ"90 دقيقة".. رئيس الوزراء ونبيلة مكرم يتواصلان مع عائلة مصري محتجز بالسعودية

تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع أسرة المصري محمد الكردي، وأكدا للأسرة أنهما يتابعان قضية "الكردي"، وأنه جاري إنهاء إجراءات إخلاء سبليه.

وجاء ذلك استجابة لبرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور" ومقدمه الدكتور محمد الباز، بعد عرض تفاصيل قضية "الكردي"، والذي تم الحكم عليه بالحبس لمدة 5 أشهر في قضية تعاطي مخدرات بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت أسرة "الكردي"، أنه تم انقضاء مدة العقوبة والمقررة بـ5 أشهر، ولم يتم الإفراج عنه، رغم مرور6 أشهر إضافية بعد انقضاء مدة حبسه.