إغلاق صناديق الانتخابات الرئاسية الموريتانية وبدء عمليات الفرز

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الموريتانية مساء اليوم الساعة السابعة بتوقيت نواكشوط، فيما ستبدأ عمليات فرز الأصوات بشكل مباشر.



وأوضحت وكالة "أنباء الأخبار" الموريتانية أن المواطنين صوتوا اليوم لاختيار رئيس جديد، يتنافس فيها 6 مرشحين أبرزهم وزير الدفاع.



وكشفت الوكالة عن أن العاصمة نواكشوط وعددا من مدن البلاد شهدت إقبالا كبيرا على صناديق الاقتراع.



وبلغت اللائحة الانتخابية النهائية التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات 1.542.224 ناخبا، موزعين على 3870 مكتب تصويت، 45 مكتبا منها خارج البلاد.



ويتوزع من يحق لهم التصويت على 15 ولاية داخل البلاد، وست دول يحق للجاليات الموريتانية فيها التصويت، وهي فرنسا، والسعودية، والإمارات، وغامبيا، وغينيا بيساو، وساحل العاج.

