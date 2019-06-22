القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
رياضة
السبت 22/يونيو/2019 - 09:38 م

رينارد يثير الشكوك حول مستقبله مع أسود الأطلسي

مدرب منتخب المغرب
مدرب منتخب المغرب هيرفي رينارد
dostor.org/2682456

أثار مدرب منتخب المغرب هيرفي رينارد، الشكوك حول مستقبله مع أسود الأطلسي عقب كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وقال موقع "جول" اليوم السبت إن الفرنسي هيرفي رينارد يقود للمرة الثانية منتخب المغرب في البطولة الدولية، متسائلا: "هل ستكون هناك مرة ثالثة أم لا؟".

وعندما سُئل عن مستقبله مع المغرب - قال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أسود الأطلسي أمام نامبيا غدا الأحد - إنه ليس متأكدا من استمرار المغامرة مع المنتخب المغربي.

وتابع للصحفيين: "أدرك أنه ينتظر منا الكثير، يجب أن نقوم بالتركيز على المنافسة وأتمنى أن نستمر سويا لأطول فترة ممكنة، إذا رفض رينارد ربط مستقبله بالمنتخب المغربي، فإن المدرب السابق لساحل العاج لا يزال يؤكد أنه "أمضى أوقاتا جميلة للغاية مع هذا المنتخب، ويأمل استمرارها".

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الناميبي غدًا في إطار المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وذلك في افتتاحية مشوار أسود الأطلسي في العرس الإفريقي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

الباز عن حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أبهرنا الجميع بحسن التنظيم"

المنتخب يبدأ استعدادات «المهمة 2».. وأحمد حجازى يلعب بـ«واقى وجه»

"أمير القلوب على نفسكم".. الباز: "أبو تريكة إرهابي.. ويمارس محن سياسي"

المعارضة السودانية توافق على مسودة اتفاق من إثيوبيا

ads
ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

"أمير القلوب على نفسكم".. الباز: "أبو تريكة إرهابي.. ويمارس محن سياسي"

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

"موقف للتاريخ".. الخيل يسقط أردوغان أرضا أثناء محاولة امتطائه

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تفتتح مقرها الجديد غدا

مدرب نيجيريا: الفوز على بوروندى لم يكن سهلا

النيجيري ويلفريد نديدي أحسن لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندى

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

"أمير القلوب على نفسكم".. الباز: "أبو تريكة إرهابي.. ويمارس محن سياسي"

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

"موقف للتاريخ".. الخيل يسقط أردوغان أرضا أثناء محاولة امتطائه

الرئيس نيوز

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بتهمة تتعلق بانقلاب 1989.. النيابة تستمع لأقوال "المهدي" ضد "البشير"

رئيس جمهورية موزمبيق يزور منطقة آثار الهرم ويلتقط الصور التذكارية

السيسي: فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن

"الحرية والتغيير" تعلن موافقتها على الوساطة الإثيوبية

كشكول

رئيس أسيوط الأزهرية يكرم أول الشهادة الإبتدائية

طالب بالمعاهد الأزهرية يلقى خطبة باللغة الانجليزية بالمعسكر الصيفى

الخميس المقبل.. المنيا الأزهرية تفتتح مؤتمر كلية البنات

بـ 40 جنيها.. دورة تسويق الكترونى بـ"دراسات" قنا

اللجنة المنظمة لمباريات أمم إفريقيا تخصص رابط لطلاب القناة لحجز تذاكر

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

5 فواكه سحرية لعلاج الصلع

دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول فيتامين (D)

حملة عالمية تستهدف العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال

الصحة

الهيئة الأمريكية للأغذية والعقاقير تعتمد "فياجرا نسائية"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎