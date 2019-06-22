رينارد يثير الشكوك حول مستقبله مع أسود الأطلسي

أثار مدرب منتخب المغرب هيرفي رينارد، الشكوك حول مستقبله مع أسود الأطلسي عقب كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.



وقال موقع "جول" اليوم السبت إن الفرنسي هيرفي رينارد يقود للمرة الثانية منتخب المغرب في البطولة الدولية، متسائلا: "هل ستكون هناك مرة ثالثة أم لا؟".



وعندما سُئل عن مستقبله مع المغرب - قال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أسود الأطلسي أمام نامبيا غدا الأحد - إنه ليس متأكدا من استمرار المغامرة مع المنتخب المغربي.



وتابع للصحفيين: "أدرك أنه ينتظر منا الكثير، يجب أن نقوم بالتركيز على المنافسة وأتمنى أن نستمر سويا لأطول فترة ممكنة، إذا رفض رينارد ربط مستقبله بالمنتخب المغربي، فإن المدرب السابق لساحل العاج لا يزال يؤكد أنه "أمضى أوقاتا جميلة للغاية مع هذا المنتخب، ويأمل استمرارها".



ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الناميبي غدًا في إطار المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وذلك في افتتاحية مشوار أسود الأطلسي في العرس الإفريقي.

