"هذيان أردوغان".. كيف استغل الرئيس التركي موت محمد مرسي لخدمة حزبه

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على حالة الانهيار الجسدي والنفسي التي أصابت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متسائلا: "هل يفعل ذلك أردوغان إيمانا منه بمحمد مرسي وحبا له، أم ماذا؟".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أردوغان لديه انتخابات بلدية قريبًا في أسطنبول، ويريد أن يكسب أرضية كبيرة من خلال استغلال موت مرسي ليظهر أمام الجميع أنه مدافع عن المسلمين وعن جماعة الإخوان.

ووصل أن حالة الهذيان التي أصابت أردوغان، وصلت به إلى أنه أصبح يطلق على خصمه السياسي في أسطنبول أكرم إمام أوغلو، اسم "سيسي تركيا"، وهذا يؤكد أن أردوغان ليس رئيس دولة ولكن رئيس عصابة يزج باسم الرئيس السيسي في كل مرة تتاح له الفرصة فيها، أما الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه رجل دولة، فإنه يحكم مصر منذ 5 سنوات ولم يرد اسم أردوغان على لسانه مرة واحدة.