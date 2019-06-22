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السبت 22/يونيو/2019 - 09:32 م

البرلمان الليبي يؤيد خطة حفتر لإجراء انتخابات رئاسية بعد تحرير طرابلس

فتحي المريمي
فتحي المريمي
عبير سليم
dostor.org/2682449

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن عقيلة صالح، رئيس المجلس، يؤيد ما طرحه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير العاصمة والاتجاه لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي للمجلس، في تصريحات تليفزيونية، رصدتها صحيفة المتوسط، مساء اليوم، إن الجيش يمضي قدمًا نحو تحرير العاصمة حيث سيتم تحريرها خلال المدة القريبة لتشهد البلاد الإستقرار وتشكل حكومة وحدة وطنية ومن ثم الإتجاه للإنتخابات.

وكان المشير خليفة حفتر كشف في حوار لصحيفتي المرصد والعنوان الليبيتين، عن ملامح خطته ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، قائلًا: "إنها ستكون عبر المسار السياسي".

ولفت إلى أن ليبيا ستدخل فى مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة من حيث المدة والصلاحيات، يتمّ خلالها حلّ كافة الميليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال، وحلّ جميع الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، بعد انتهاء مدّته وفشله في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة.

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