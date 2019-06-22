واشنطن: قراصنة إيرانيون يشنون هجمات إلكترونية ضد الحكومة الأمريكية

كشفت شركة أمنية أمريكية، اليوم السبت، عن زيادة الهجمات الإلكترونية للقراصنة الإيرانيين ضد الحكومة الأمريكية والبنية التحتية الحيوية الخاصة بها، وفق لوكالة أسوشتيد برس.



وذكرت شركتا "كراود سترايك" و"فاير آي"، اللتان تتعقبان بانتظام الهجمات الإلكترونية، أن "قراصنة الإنترنت الذين يعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة الإيرانية استهدفوا في الأسابيع الأخيرة الوكالات الحكومية الأمريكية".



ونقلت الوكالة عن الشركتين أن قراصنة الإنترنت أرسلوا كما هائلا من رسائل البريد الإلكتروني التي تستخدم في الاحتيال.



ولم يعرف ما إذا كان القراصنة تمكنوا من الوصول إلى الشبكات المستهدفة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني، التي تحاكي عادة الرسائل ولكنها تحتوي على برامج ضارة.



ويعتقد خبراء تقنيون أن الزيادة الحادة الأخيرة في الهجمات وقعت بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني هذا الشهر.