العراق وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية ومجالات الارتقاء بينهما

تلقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم السبت اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، داعيًا إياه بالمساهمة عبر شركاته الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية، وفق للسومرية نيوز العراقية، إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين.



وأعرب الحكيم خلال الاتصال، عن تطلع بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية بخاصة أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار".



وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين تبادلان الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية، والتشاور فيما يهم البلدين، ويساهِم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار".