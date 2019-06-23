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اقتصاد
الأحد 23/يونيو/2019 - 05:12 ص

سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 23 يونيو 2019

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 23 يونيو 2019
هويدا سعيد - أسماء ابراهيم
dostor.org/2682418

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 2019623، حيث سجل نحو 4.43 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.43 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.43 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.44 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.36 جنيه للشراء.
4.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.41 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
4.41 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

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