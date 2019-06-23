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الأحد 23/يونيو/2019 - 05:46 ص

"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد

الكور البلدى.. مهنة
"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجدي
محمد علي مهدي
dostor.org/2682402

رغم تعرضهم للخطر الدائم والمستمر؛ إلا أنهم مازالوا يشتغلونها، ورغم ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأحيان إلى 48 درجة مئوية، إلا أنها مهنة أبائهم واجدادهم، لا يكلون عنها ولا يملون.

وأصبحت من أعمال اليدوية البسيطة في الوادي الجديد "الكور البلدي" أو آلة نفخ النار التى يستخدمها العديد من الحدادين لزيادة لهيب النار المستخدمة فى إذابة الحديد، فى الواحات الجديدة ولاسيما فى قرية القصر وعزب أولاد عبدالله، وقرى الداخلة التى تعد مهد الكور البلدي، لكن مع ظهور المنتجات الصينية من أدوات حرث وغيرها أصبحت هذه المهنة فى مهب الريح لاسيما مع إقبال المواطنين على شراء المنتجات الصينية رغم ضعف جودتها ومتانتها.

يحكي أسامة حسونة، أحد اصحاب أقدم كور بلدي بمدينة موط، هذه مهنة أجدادي وورثها والدي رحمة الله عنهم، ونحن ورثناها عن والدي، وكان يسميها والدي مهنة المشقة لما نتعرضة من متاعب وخطورة على حياتنا من تناثر ألسنة النيران، ووجودنا الدائم وسط حرارة الجو المرتفعة يقابلها تطاير الأدخنة والنيران داخل غرفة الحدادة المعروفة بالكور البلدي.

وأكد "حسونة" أن الأدوات التي يصنعها مقواه من تسليط النيران بصورة مستمرة عليها فتصبح صلبة وقوية غير الصناعات الجديدة والتقليدية المنتشرة بالمحال التجارية الموجوده حاليًا.

"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد
"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد
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