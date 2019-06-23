القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 01:33 ص

إحباط محاولة تهريب سجائر وشيش إلكترونية بجمارك سفاجا

إحباط محاولة تهريب
حسن كامل
dostor.org/2682397

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، مدير عام سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها والعدسات الطبية اللاصقة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

كان ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة على العبارة الحرية من ميناء ضبى السعودى تم الاشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 44 محرر عنها البيان الجمركي رقم 6870 لسنة 2019 أمتعة شخصية باسم "ع.ا.م"، تم ضبط 192 شيشة إلكترونية و250 علبة سجائر إلكترونية و63 علبة مبسم شيشة إلكترونية و109 علب فلاتر شيشة إلكترونية، و25 علبة ملون جفون، و25 علبة مونيكير، و380 علبة بودرة وجه، و265 قلم روج، و7 فرش بودرة وجه، و12 علبة كريم أساس، و15 علبة مستحضر تبييض الوجه، و25 مكحلة للعين، و60 علبة كحل للعين، مخبأة داخل كمبرسور وأجهزة كهربائية فارغة من الداخل.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و520 ألف و604 جنيهات.

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من هشام عوض وحمادة على مأمورى حركة ومحمد عامر وعماد حمدى ومصطفى هاشم وحمدى صابر بإدارة التعريفة ومحمد رفعت وعماد أبوالفضل وعمرو محمود بمكافحة التهرب وعبدالله حسن بالأمن الجمركي وشعبان الريس ومحمد سعد شئون قانونية.

فيما قرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 161 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات والإحاله للنيابة العامة.

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