الباز عن حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أبهرنا الجميع بحسن التنظيم"

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتنظيم حفل بطولة الأمم الأفريقية، منوها أن الشعب المصري عندما يريد يستطيع أن يحقق ما يشاء، ولا شيء يقف أمامه أو يعرقله على الإطلاق.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن البطولة الأفريقية كانت ستنظم في الكاميرون، وأسندت إلى مصر قبل البطولة بـ5 أشهر فقط، ولكن مصر أبهرت الجميع بحسن التنظيم، رغم المدة القليلة.

وأضاف أن الجماهير بعد انتهاء المباراة كانت تنظف المدرجات، وهذا سلوك تمنينا أن يعود مرة أخرى، لافتا إلى أن عدد من صفحات الأفارقة على مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بالبطولة وحفل الافتتاح.