حبس مالكى مخبزين استوليا على 343 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس مالكى مخبزين استوليا على 343 ألف جنية من أموال الدعم بالمرج 4 أيام عل ذمة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة من ضبط 2 من مسئولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 343 ألف جنيها وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأمر اللواء أشرف الجندى مدير المباحث بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.