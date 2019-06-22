"أمير القلوب على نفسكم".. الباز: "أبو تريكة إرهابي.. ويمارس محن سياسي"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على هتاف الجماهير للاعب محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من عمر مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الأفريقية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن هناك في مصر 2 أبو تريكة، الأول هو لاعب الكرة الهداف صانع السعادة للكرة المصرية، والثاني هو أبو تريكة الموصوم بدعم جماعة إرهابية.

وتابع: "هناك تقارير أمنية أجريت في 2008 تقول إن أبو تريكة نشأ في عائلة إخوانية، وخاله كان محبوسا في قضية سياسية لانتمائه للجماعة الإسلامية، أما أبو تريكة نفسه فهو عضو خامل".

وأكد "الباز"، أن أبو تريكة عندما رفع فانلة "تعاطفا مع غزة"، لم يكن بتصرف شخصي، ولكن كان بتوجيه من جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن الجماعة ادخرت أبو تريكة للحظة معينة، للدفاع عن مشروع النهضة ودعم مرسي في الانتخابات.

وواصل: "اللي هتفوا في مباراة الأمس هتفوا لأبو تريكة لاعب الكرة المحبوب، وليس لأبو تريكة الإخواني الذي يقيم في دولة قطر المعادية لمصر".

واختتم: "متجيش تقولي إن أبو تريكة مش ارهابي، أمير قلوب على نفسكم، هو شخص يمارس المحن السياسي".